"Non potevano farlo?". Anche Calenda contro Conte e Gualtieri: il ridicolo muro contro Meloni e Salvini (Di giovedì 7 maggio 2020) "Questo governo è in grado di farci risalire in superficie?". Alla domanda di Corrado Formigli, il leader di Azione Carlo Calenda, ex ministro ed ex Pd, è laconico: "No". Poi spiega: "Sappiamo che gli strumenti con cui il governo doveva fare qualcosa hanno funzionato male, con poche eccezioni come la sospensione dei mutui e il Mes senza condizioni sanitarie". "Non è un problema di competenze - sottolinea Calenda, in studio a Piazzapulita -, ad esempio il ministro Roberto Gualtieri (dell'Economia, ndr) è di straordinario livello sui contatti europei, e una parte di quel lavoro lo fa molto bene. Ma c'è un piccolo problema: i provvedimenti di gestione e implementazione non stanno funzionando. Da questo momento in poi sarà tutto gestione pubblica, e se non c'è abbastanza cura questo Paese non riparte. Oggi ho parlato un'ora con Gualtieri, le ... Leggi su liberoquotidiano “In Lombardia non si potevano fare zone rosse - non si poteva fermare la produzione” : parla a TPI il presidente di Confindustria Lombardia

Coronavirus : De Luca (M5S) - ‘cittadini bloccati in Calabria non potevano essere abbandonati’

Coronavirus : De Luca (M5S) - 'cittadini bloccati in Calabria non potevano essere abbandonati' (Di giovedì 7 maggio 2020) "Questo governo è in grado di farci risalire in superficie?". Alla domanda di Corrado Formigli, il leader di Azione Carlo, ex ministro ed ex Pd, è laconico: "No". Poi spiega: "Sappiamo che gli strumenti con cui il governo doveva fare qualcosa hanno funzionato male, con poche eccezioni come la sospensione dei mutui e il Mes senza condizioni sanitarie". "Non è un problema di competenze - sottolinea, in studio a Piazzapulita -, ad esempio il ministro Roberto(dell'Economia, ndr) è di straordinario livello sui contatti europei, e una parte di quel lavoro lo fa molto bene. Ma c'è un piccolo problema: i provvedimenti di gestione e implementazione non stanno funzionando. Da questo momento in poi sarà tutto gestione pubblica, e se non c'è abbastanza cura questo Paese non riparte. Oggi ho parlato un'ora con, le ...

Lorenz_accio : #Piazzapulita persona più imbecille a #Confindustria non potevano eleggere. - 17mamma : Quei due erano unici, niente riusciva a separarli, potevano gridarsi contro quanto volevano, e mentre non si sentiv… - TerlizziGerardo : RT @CesareSacchetti: Ospedale Cardarelli di Napoli, padiglione M, riconvertito in Covid. Completamente vuoto. Sono stati spesi soldi per cu… - AVediamo : @Melo38034843 @BallistaFb @pisto_gol No macché,tutti i giocatori Gea furono piazzati a Messina e Siena,molti di pro… - Yayoix : @sadvnightingale Tanto loro sono gli asintomatici che poi contagiano il nonno o qualcuno più a rischio. Ma figurati… -

Ultime Notizie dalla rete : Non potevano Carlo Calenda a Piazzapulita: "Non potevano sedersi con l'opposizione e parlare?". L'errore di Conte e Gualtieri Liberoquotidiano.it Carlo Calenda a Piazzapulita: "Non potevano sedersi con l'opposizione e parlare?". L'errore di Conte e Gualtieri

"Questo governo è in grado di farci risalire in superficie?". Alla domanda di Corrado Formigli, il leader di Azione Carlo Calenda, ex ministro ed ex Pd, è laconico: "No". Poi spiega: "Sappiamo che gli ...

Carceri, ecco la mozione di sfiducia a Bonafede

E' in Senato la mozione di sfiducia del centrodestra nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Il testo vede come prime firme quelle dei capigruppo di Lega, Fdi e Fi, rispettivamen ...

"Questo governo è in grado di farci risalire in superficie?". Alla domanda di Corrado Formigli, il leader di Azione Carlo Calenda, ex ministro ed ex Pd, è laconico: "No". Poi spiega: "Sappiamo che gli ...E' in Senato la mozione di sfiducia del centrodestra nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Il testo vede come prime firme quelle dei capigruppo di Lega, Fdi e Fi, rispettivamen ...