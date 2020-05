Non lasciamo che gli Stati mantengano per anni le frontiere nell’area Schengen (Di giovedì 7 maggio 2020) A Baarle-Nassau, un sonnacchioso villaggio a 55 chilometri da Anversa, dopo la metà di marzo comprare una bambola è diventata un’impresa. A tre giorni dall’inizio di primavera, le centinaia di piccole croci bianche su cui i suoi abitanti erano abituati a passeggiare senza neppure farci caso hanno ripreso d’un tratto corpo e valore: di qua il Belgio, di là i Paesi Bassi. Quando il 18 marzo Bruxelles ha decretato la chiusura di tutte le attività per contenere il Covid-19, mentre i vicini olandesi optavano per un approccio soft di responsabilità diffusa, i grandi magazzini Zeeman che sorgono su una delle decine di punti di confine della cittadina hanno dovuto eseguire le direttive. La parte “olandese” è aperta, con una buona scelta di articoli di abbigliamento, mentre è inaccessibile quella oltre la linea ... Leggi su linkiesta Non lasciamo che gli Stati mantengano per anni le frontiere nell’area Schengen

Non lasciamo che l'accelerazione tecnologica ci travolga

Multiservizi - Bordoni : non lasciamo lavoratori a casa in fase 2 (Di giovedì 7 maggio 2020) A Baarle-Nassau, un sonnacchioso villaggio a 55 chilometri da Anversa, dopo la metà di marzo comprare una bambola è diventata un’impresa. A tre giorni dall’inizio di primavera, le centinaia di piccole croci bianche su cui i suoi abitanti erano abituati a passeggiare senza neppure farci caso hanno ripreso d’un tratto corpo e valore: di qua il Belgio, di là i Paesi Bassi. Quando il 18 marzo Bruxelles ha decretato la chiusura di tutte le attività per contenere il Covid-19, mentre i vicini olandesi optavano per un approccio soft di responsabilità diffusa, i grandi magazzini Zeeman che sorgono su una delle decine di punti di confine della cittadina hanno dovuto eseguire le direttive. La parte “olandese” è aperta, con una buona scelta di articoli di abbigliamento, mentre è inaccessibile quella oltre la linea ...

lucablack76 : @JessicaRealn3ss @dale__duro @SarettaAsR79 @StefanoMarw @gyn_lemon @ShihYangRage @DjMayone @laquetunocrees… - ValerioC1 : RT @Musso___: MoscoWC : “Non voglio commentare la delibera della Corte, che è frutto di una giurisprudenza molto ?? tradizionale ?? che pres… - paranzafritta : @saulniggez @JioH501 Vabbè, lasciamo stare, facciamo finta che non ci siamo mai conosciuti e va bene così - dayfootball1981 : Unica nota, ci hanno riferito che Allegri dovrebbe essere già stato liquidato dalla società l'anno scorso ma,non es… - Gastone_derolla : RT @Iperbole_: Lecce: un'anziana tenta il suicidio (probabilmente per motivi economici). Mohamed e Samir, che passavano di lì, non ci pensa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non lasciamo Senza protezione e in continuo pericolo. "Non lasciamo soli gli agenti della Polizia Penitenziaria di Foggia", l'appello di Splendido l'Immediato La Cina attacca Trump: "Commenti non sinceri e falsi. Gli Usa smettano di darci la colpa del virus"

La Cina ha criticato gli Usa per i "commenti discordanti, falsi e non sinceri", dopo che il presidente Donald Trump è tornato a prendere di mira Pechino criticandone la gestione della pandemia del Cov ...

Coronavirus, igienizzanti per le mani a base di limoni: dalla provincia di Caserta arriva il Petrone Clean

Chi non si adegua resta indietro, soprattutto in epoca Covid. E dopo la conversione di aziende tra le più disparate che hanno deciso di realizzare mascherine piuttosto che lasciare a casa dipendenti e ...

La Cina ha criticato gli Usa per i "commenti discordanti, falsi e non sinceri", dopo che il presidente Donald Trump è tornato a prendere di mira Pechino criticandone la gestione della pandemia del Cov ...Chi non si adegua resta indietro, soprattutto in epoca Covid. E dopo la conversione di aziende tra le più disparate che hanno deciso di realizzare mascherine piuttosto che lasciare a casa dipendenti e ...