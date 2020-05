Non impastare non è un crimine (Di giovedì 7 maggio 2020) Una lunga quarantena durante la quale tutti si sono riscoperti o reinventati panificatori, impastatori, pizzaioli. Questa potrebbe forse essere la summa delle giornate trascorse a casa, dove – vuoi per noia, vuoi per spirito d’emulazione – pure i più convinti difensori dell’inattività tra i fornelli (anzi, tra i forni) sono crollati e ora disquisiscono con disinvoltura di lieviti, farine e cotture a bassa temperatura. Qui lo diciamo e qui lo confermiamo, sia messo agli atti: non impastare, non dedicarsi all’arte della pizza fatta in casa, non eccitarsi di fronte alla lievitazione non sono reati perseguibili sotto la fattispecie di «crimini contro la cucina». Ergo, affidarsi alla cara, vecchia, prevedibile pizza surgelata non deve in alcun modo provocare alzate di sopracciglia o smorfie di dolore: si può fare, si può ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 maggio 2020) Una lunga quarantena durante la quale tutti si sono riscoperti o reinventati panificatori, impastatori, pizzaioli. Questa potrebbe forse essere la summa delle giornate trascorse a casa, dove – vuoi per noia, vuoi per spirito d’emulazione – pure i più convinti difensori dell’inattività tra i fornelli (anzi, tra i forni) sono crollati e ora disquisiscono con disinvoltura di lieviti, farine e cotture a bassa temperatura. Qui lo diciamo e qui lo confermiamo, sia messo agli atti: non, non dedicarsi all’arte della pizza fatta in casa, non eccitarsi di fronte alla lievitazione non sono reati perseguibili sotto la fattispecie di «crimini contro la cucina». Ergo, affidarsi alla cara, vecchia, prevedibile pizza surgelata non deve in alcun modo provocare alzate di sopracciglia o smorfie di dolore: si può fare, si può ...

