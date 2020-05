Nina Moric cancella la diretta sui social con il figlio basta così vergognatevi (Di giovedì 7 maggio 2020) Nina Moric e suo figlio mentre erano in diretta “Instagram” c’è stato un’ imprevisto. Il ragazzo aveva deciso di interagire con i followers della madre dal suo account, ma qualcosa è andato storto e la Moric ha preferito interrompere e cancellare la diretta. Tutto a causa degli haters che hanno scritto al ragazzo tentando forse di metterlo in difficoltà. Nonostante il ragazzo abbia risposto con diplomazia ed eleganza, la madre ha preferito proteggerlo e fermare il video. Tra i tanti complimenti a Carlos c’erano anche dei commenti poco opportuni. Alcuni hanno chiesto dell’autismo, altri dello psicologo. «Ma cosa ti dicono, basta così», ha detto la madre interrompendo il discorso del ragazzo, che invece era intento a parlare delle sue passioni. Poco dopo Nina ha pubblicato delle stories in cui si scaglia contro ... Leggi su people24.myblog Nina Moric - il figlio Carlos gravemente insultato in diretta Instagram - lei : “Siete miserabili…” (FOTO)

