“Niente autocertificazione e soldi subito sul conto” Ecco come si vive il coronavirus a

«Mentalmente gli inglesi sono stati preparati bene. Sapevano che avrebbero dovuto piangere molti morti. Qui a Londra hanno parlato chiaro e hanno agito velocemente». La testimonianza di Vincenzo Zaccarini, imprenditore che da 40 anni vive nella capitale inglese, fotografa una realtà ben diversa da quella che i giornali italiani dipingono. Una realtà che in Italia ci sogniamo, dal punto di vista organizzativo ed economico. Le corrispondenze si sono fermate tutte alle frasi di Boris Johnson sull'immunità di gregge e ai numeri di morti per coronavirus. All'atto pratico, lo scenario rispetto a quello italiano, è invece invidiabile. Zaccarini, che è coordinatore di FdI per il Regno Unito, sintetizza la questione in pochi passaggi. «Chi aveva un'attività come un ristorante (Zaccarini lavora nella distribuzione ...

