Nicola Vivarelli ha davvero fatto coming out dichiarandosi gay su Instagram? Emergono nuovi post da dimenticare (Di giovedì 7 maggio 2020) È stato accusato di aver strumentalizzato al sua divisa, di essere andato a Uomini e Donne solo per le telecamere e di aver preso in giro Gemma Galgani e adesso diversi spettatori dello show mariano hanno tacciato Nicola Vivarelli anche di aver usato termini omofobi. Sirius anni fa sotto ad un suo post Instagram ha scritto “sono gay” e subito dopo ha usato gli hashtag “gay, “gay pride”, “gayo” e anche “finocchi0”. Alcune mie b!tches purtroppo mi hanno fatto notare che non è stato un caso isolato e che il ragazzo ha scritto altri insulti omofobi su Instagram. Sotto ad uno scatto di un amico, il corteggiatore di Gemma Galgani ha scritto: “#omosessuale #fr**io #finocch**”. Mi sembra chiaro a questo punto che Sirius non abbia mai fatto coming out, la realtà è che ha usato termini offensivi in ... Leggi su bitchyf Jack Vanore risponde in maniera perfetta alle offese di Nicola Vivarelli

Sirius - Nicola Vivarelli/ Uomini e Donne - Tina : "sono ancora adolescente per te"

