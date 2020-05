NetCom Group: accordo col Cardarelli per raccolta di sangue in azienda (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – NetCom Group, azienda con quartier generale a Napoli e sedi in tutta Italia, leader nei servizi di ingegneria nel campo delle telecomunicazioni, dei media, dell’automotive e della pubblica amministrazione, ancora una volta manifesta la sua solidarietà e la sua sensibilità in un momento di particolare difficoltà sociale in conseguenza dell’ emergenza covid-19. L’azienda napoletana ha dunque concordato con l’Ospedale Cardarelli la disponibilità ad una eccezionale raccolta di sangue e plasma sul territorio. C’è un continuo bisogno di sangue per garantire la copertura del fabbisogno delle strutture sanitarie Regionali ed in particolar modo dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Le Unità Mobili per la raccolta del sangue si recheranno presso la sede di Napoli di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –con quartier generale a Napoli e sedi in tutta Italia, leader nei servizi di ingegneria nel campo delle telecomunicazioni, dei media, dell’automotive e della pubblica amministrazione, ancora una volta manifesta la sua solidarietà e la sua sensibilità in un momento di particolare difficoltà sociale in conseguenza dell’ emergenza covid-19. L’napoletana ha dunque concordato con l’Ospedalela disponibilità ad una eccezionaledie plasma sul territorio. C’è un continuo bisogno diper garantire la copertura del fabbisogno delle strutture sanitarie Regionali ed in particolar modo dell’Ospedale Antoniodi Napoli. Le Unità Mobili per ladelsi recheranno presso la sede di Napoli di ...

Primapressit : RT @ITALICOM1: NetCom Group: accordo con ospedale Cardarelli di Napoli per raccolta di sangue in azienda - Primapressit : #Coronavirus: NetCom Group con l'Ospedale Cardarelli di Napoli per una eccezionale raccolta di sangue… -

Ultime Notizie dalla rete : NetCom Group NetCom Group: accordo col Cardarelli per raccolta di sangue in azienda anteprima24.it Inthezon cresce a tripla cifra nel 2019 e partecipa al Netcomm Forum Live

Inthezon, Amazon Consulting Company italiana, ha chiuso un brillante 2019 e un buon primo trimestre del 2020, e si prepara ora a prendere parte al Netcomm Forum Live, la prima edizione virtuale dell’e ...

Una settimana a Netcomm Forum Live: ecco il programma

Otto aree tematiche, 3 sessioni di conferenza plenaria, 35 workshop, oltre 100 tra espositori e sponsor, e migliaia di partecipanti attesi (secondo gli organizzatori gli iscritti nelle prime 24 ore di ...

Inthezon, Amazon Consulting Company italiana, ha chiuso un brillante 2019 e un buon primo trimestre del 2020, e si prepara ora a prendere parte al Netcomm Forum Live, la prima edizione virtuale dell’e ...Otto aree tematiche, 3 sessioni di conferenza plenaria, 35 workshop, oltre 100 tra espositori e sponsor, e migliaia di partecipanti attesi (secondo gli organizzatori gli iscritti nelle prime 24 ore di ...