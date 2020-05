Nessuno guida i Cinque Stelle | il ventre molle della politica italiana

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ma che cosa sono oggi i, se non il, e dunque del governo? Cosa vogliono, cosa dicono, cosa propongono? Soprattutto, chi li dirige realmente, stante l’evidenzaassoluta inabilità di Vito Crimi, il reggente prorogato chissà sino a quando? I due big al governo, Di Maio e Bonafede, sono messi malaccio, il primo è scomparso nei meandriFarnesina ed è abbastanza irrilevante anche sul piano interno mentre il secondo ammonticchia guai su guai e non riesce a spegnere il clamoroso conflitto con Nino Di Matteo. La barca pentastellata, che resta a galla nei sondaggi ma solo perché succhia sangue a una Lega in chiaro affanno, bordeggia la costa senza bussola. Va così da mesi. Da quando piano piano il Movimento si è trasformato da novità assoluta a macchina di potere e ...