Negozi riaperti dall' 11 maggio | per la fase 2 le Regioni si muovono Veneto | Liguria e

leggoit : #Fase2, negozi riaperti dall'11 maggio: le Regioni si muovono - luigi49593284 : Dubbi .... Sono stati riaperti i parchi e le aree verdi e come giustamente prevedibile sono stati presi d’assalto… - fearofyou : @scazzottate @carlottamele_ Ci si può spostare con mezzi propri o pubblici per motivi di necessità come raggiungere… - rodolfoziberna : #COVID19 #Gorizia #4maggio Ho appreso che, oltre confine, sono stati riaperti bar, ristoranti e negozi e non c'è ne… - infoitscienza : Riaperti tutti i negozi MediaWorld. Previste misure per evitare assembramenti e ridurre il rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Negozi riaperti Coronavirus, negozi aperti: le regole del decreto del 10 aprile Corriere della Sera Spadafora: “Nel prossimo Dpcm la data di riapertura di palestre e centri sportivi”

Nel Dpcm in vigore dal 18 maggio il mio auspicio è che in quel decreto possa esserci la data certa per la riapertura dei centri sportivi ancora chiusi”. In Commissione Cultura alla Camera, il Ministro ...

Sboarina: «Bene la riapertura dal 18 maggio, ma servono più spazi a disposizione all'aperto»

Nel corso del punto stampa di oggi, giovedì 7 maggio, dedicato come sempre all'emergenza coronavirus, oltre al sindaco di Verona Federico Sboarina erano presenti anche i presidenti della Camera di Com ...

Nel Dpcm in vigore dal 18 maggio il mio auspicio è che in quel decreto possa esserci la data certa per la riapertura dei centri sportivi ancora chiusi”. In Commissione Cultura alla Camera, il Ministro ...Nel corso del punto stampa di oggi, giovedì 7 maggio, dedicato come sempre all'emergenza coronavirus, oltre al sindaco di Verona Federico Sboarina erano presenti anche i presidenti della Camera di Com ...