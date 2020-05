Napoli, sospeso docente universitario: chiedeva sesso in cambio di esami (Di giovedì 7 maggio 2020) Napoli: docente universitario della Federico II è stato sospeso dal suo incarico per nove mesi. Il docente è accusato di chiedere sesso in cambio di esami. Napoli: il docente Angelo Scala, come riporta Il Fatto Quotidiano, è stato sospeso dal suo incarico per nove mesi. Secondo gli inquirenti, infatti, il docente di diritto processuale all’Università … L'articolo Napoli, sospeso docente universitario: chiedeva sesso in cambio di esami proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Sesso in cambio di esami : sospeso professore di Diritto della Federico II di Napoli

Napoli - se*so da alunne in cambio di esami/ Sospeso professore università Federico II

Sesso per essere promosse - scandalo a Napoli : il prof universitario sospeso 9 mesi (Di giovedì 7 maggio 2020)della Federico II è statodal suo incarico per nove mesi. Ilè accusato di chiedereindi: ilAngelo Scala, come riporta Il Fatto Quotidiano, è statodal suo incarico per nove mesi. Secondo gli inquirenti, infatti, ildi diritto processuale all’Università … L'articoloindiproviene da www.inews24.it.

SkyTG24 : #Napoli, prestazioni sessuali in cambio di esami: sospeso docente universitario - Corriere : Sesso in cambio di esami all’università: sospeso docente - Icios007 : Napoli, prestazioni sessuali per esami: sospeso docente universitario - Quasimezzogiorn : #Napoli, sesso in cambio di #esami: sospeso per 9 mesi professore della #FedericoII - 007Vincentxxx : RT @DeSantis1948: Angelo Scala, sesso in cambio di esami: sospeso professore della Federico II. In passato era stato il legale di Maradona… -