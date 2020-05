Napoli, infermiera impegnata nella lotta al Covid violentata in un parcheggio dopo il turno: “Per 45 minuti ho creduto di morire” (Di giovedì 7 maggio 2020) infermiera anti-Covid violentata a Napoli Domenica di orrore per un’infermiera di Napoli impegnata nella lotta al Coronavirus, violentata da un uomo di origini senegalesi in pieno giorno nel parcheggio della Metropark subito dopo la fine del turno di lavoro. In un’intervista a Repubblica, la donna di 48 anni ha raccontato il calvario che ha subito mentre aspettava l’autobus. “Lavoro in un reparto di Psichiatria dove ci stiamo occupando dei ‘reduci’ del Covid. Escono traumatizzati dalla malattia e noi li seguiamo con affetto e attenzione. Domenica, dopo il lavoro, stavo tornando a casa, ad Avellino, e dopo aver preso la metropolitana ero arrivata alla Metropark in anticipo. L’autobus per Avellino, a causa della riduzione delle corse per l’emergenza Covid, sarebbe partito un’ora dopo. Alle due e mezza del pomeriggio non ... Leggi su tpi Napoli - infermiera impegnata nella lotta al Covid violentata nel parcheggio dopo il turno : “Per 45 minuti ho creduto di morire”

