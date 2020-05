Napoli | i tamponi sono tutti negativi | Castel Volturno sta per riaprire

Leggi su calciomercato.napoli

(Di giovedì 7 maggio 2020) Non era scontato, ma ieri è arrivato il responso:ai calciatori del, nonostante un piccolo caso che ha riguardato Orestis Karnezis. Tutto pronto aper ricominciare ad allenarsi. Sabato o al massimo domenica la squadra tornerà sui tre campi del centro sportivo. L’edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno spiega nel dettaglio quali saranno le precauzioni del caso per la sicurezza dei calciatori e non solo. I giocatori avranno a disposizione tre kit di abbigliamento sportivo.avranno l’obbligo di recarsi al campo individualmente, già in tuta, per tornare poi direttamente alle proprie abitazioni per la doccia. Le sessioni previste saranno al massimo tre e almeno nella fase iniziale non supereranno i 60 minuti.stati chiamati a raccolta lo staff tecnico e quello sanitario. Gennaro Gattuso ha ...