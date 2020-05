Napoli, docente universitario accusato di chiedere prestazioni sessuali alle studentesse in cambio di esami (Di giovedì 7 maggio 2020) Un docente della facoltà di Giurisprudenza all’Università ‘Federico II’ di Napoli accusato di richiedere prestazioni sessuali alle allieve in cambio di esami superati. Angelo Scala, docente della facoltà di Giurisprudenza all’Università ‘Federico II’ di Napoli, è stato sospeso dal Gip dalla professione di insegnante per ben nove mesi. Il docente è accusato di corruzione, falso … L'articolo Napoli, docente universitario accusato di chiedere prestazioni sessuali alle studentesse in cambio di esami NewNotizie.it. Leggi su newnotizie È morto Maurizio Galderisi - cardiologo e docente della Federico II di Napoli : aveva il covid-19

