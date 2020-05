MotoGp | la proposta di Dorna | il via da Jerez a luglio

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 7 maggio 2020) L’intenzione della, come ribadito più volte negli aggiornamenti diffusi dal patron Carmelo Ezpeleta in queste settimane, è quello di far partire la stagione del Motomondiale non appena ci saranno maggiori certezze sull’emergenza Coronavirus ancora in atto. Tutto sarà fatto facendo in modo di organizzare un numero di gare che possano permettere di considerare valida … L'articolo, ladi: il via daè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.