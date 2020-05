Mood Art Gallery, la prima galleria d’arte che cura l’ansia con i quadri (Di giovedì 7 maggio 2020) Da oggi contemplare un’opera d’arte potrebbe essere la cura indicata per curare molti disturbi della psiche. È questo il concetto di base su cui si fonda M.A.G. – Mood Art Gallery: utilizzare dei quadri come veri e propri rimedi terapeutici. Il principio ispiratore è quello dell’arte-terapia, ed è in base a questo che M.A.G. intende rivoluzionare completamente il settore delle esposizioni artistiche, creando un ibrido tra la galleria espositiva e lo studio di psicanalisi. L’idea è del trentenne lombardo Nazareno Bresciani, che l’ha maturata durante il periodo della quarantena da Covid-19, in collaborazione con alcuni critici d’arte che ne hanno condiviso lo spirito. «Lavorando per anni a Milano in contesti particolarmente dinamici e trascorrendo anche dieci ore al giorno in ufficio e poi ancora altre due o ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 7 maggio 2020) Da oggi contemplare un’opera d’arte potrebbe essere laindicata perre molti disturbi della psiche. È questo il concetto di base su cui si fonda M.A.G. –Art: utilizzare deicome veri e propri rimedi terapeutici. Il principio ispiratore è quello dell’arte-terapia, ed è in base a questo che M.A.G. intende rivoluzionare completamente il settore delle esposizioni artistiche, creando un ibrido tra laespositiva e lo studio di psicanalisi. L’idea è del trentenne lombardo Nazareno Bresciani, che l’ha maturata durante il periodo della quarantena da Covid-19, in collaborazione con alcuni critici d’arte che ne hanno condiviso lo spirito. «Lavorando per anni a Milano in contesti particolarmente dinamici e trascorrendo anche dieci ore al giorno in ufficio e poi ancora altre due o ...

