Modello Riace, ultimo sfregio della Lega: rivuole la sede dell'associazione di Lucano

Palazzo Pinnarò è stato il cuore pulsante della battaglia per il recupero del borgo. Adesso però il Comune ha dato mandato ai Legali per tentare di acquisire l'immobile, facendo causa non solo agli attuali proprietari - l'associazione "Città futura" - ma anche all'Unicef che ne aveva ereditato una porzione

Ultime Notizie dalla rete : Modello Riace Modello Riace, ultimo sfregio della Lega: rivuole la sede dell'associazione di Lucano L'Espresso Agenda Onu 2030: pace per l’umanità

Il termine pace dal latino pactum, pacere, ossia accordo prevede un’intesa che va oltre gli schematismi imposti dal sistema neoliberista e omologante. L’accordo, la pace sono modelli e metodi di intes ...

L’ultimo attacco al modello Riace di Mimmo Lucano arriva con un atto di citazione civile. Obiettivo, l’associazione “Città Futura”, cuore di quel sistema di accoglienza e integrazione nato nella Locri ...

L'ultimo attacco al modello Riace di Mimmo Lucano arriva con un atto di citazione civile. Obiettivo, l'associazione "Città Futura", cuore di quel sistema di accoglienza e integrazione nato nella Locri ...