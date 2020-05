Ministro Bonafede | il centro-destra presenta mozione di sfiducia

AnnalisaChirico : Solo la Repubblica delle banane manda a casa un mafioso ergastolano che tenne prigioniero un bambino reo di esserfi… - repubblica : ?????? Giustizia, la svolta del ministro Bonafede: 'Rimando in carcere tutti i boss andati a casa per l'emergenza viru… - AnnalisaChirico : Ritengo Bonafede un ministro inadeguato, ma che un consigliere togato Csm lo attacchi pubblicamente, nel momento in… - frafra61_rossi : RT @DSantanche: L’Italia non si merita un ministro che con scelte superficiali ha consentito la scarcerazione di boss mafiosi al 41bis. FDI… - MBattistina : RT @GiorgiaMeloni: FDI, insieme al centrodestra, ha depositato in Senato mozione di sfiducia a #Bonafede. L'Italia non può permettersi un M… -

Ministro Bonafede Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ministro Bonafede