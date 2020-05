Milan, terminato il primo giorno di allenamenti: presente anche Brescianini – VIDEO (Di giovedì 7 maggio 2020) Conclusa la prima giornata di allenamenti individuali in casa Milan. presente anche il giovane Brescianini anche il Milan ha riaperto le porte del proprio centro sportivo. Come riferito dai colleghi di MilanNews24.com, in mattinata nel centro sportivo si sono presentati Gigio Donnarumma, Biglia, Duarte, Gabbia e Theo Hernandez e Bennacer. LEGGI GLI AGGIORNAMENTI SU MilanNEWS24.COM Nel pomeriggio, tra gli altri, Bonaventura, Laxalt, Romagnoli, Rafael Leao, Calhanoglu, Musacchio e Kjaer e il giovane Brescianini. anche #Brescianini oggi con la prima squadra#Milanello pic.twitter.com/oa1Zx0gKaD — Milan News 24 (@Milannews24 com) May 7, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Conclusa la prima giornata diindividuali in casail giovaneilha riaperto le porte del proprio centro sportivo. Come riferito dai colleghi diNews24.com, in mattinata nel centro sportivo si sono presentati Gigio Donnarumma, Biglia, Duarte, Gabbia e Theo Hernandez e Bennacer. LEGGI GLI AGGIORNAMENTI SUNEWS24.COM Nel pomeriggio, tra gli altri, Bonaventura, Laxalt, Romagnoli, Rafael Leao, Calhanoglu, Musacchio e Kjaer e il giovaneoggi con la prima squadra#ello pic.twitter.com/oa1Zx0gKaD —News 24 (@news24 com) May 7, 2020 Leggi su Calcionews24.com

