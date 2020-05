Migranti: Mediterranea, ‘controlli tecnici non siano pretesto per fermare navi di soccorso’ (Di giovedì 7 maggio 2020) Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – “Il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza e di tutela ambientale è condizione necessaria per la navigazione di ogni imbarcazione. Per noi, come per ogni Organizzazione Non Governativa che si dedichi alla ricerca e soccorso delle persone in mare, lo è ancora di più, a garanzia dei nostri equipaggi e delle persone salvate e accolte a bordo. Ma i doverosi controlli delle autorità preposte non devono diventare ossessivo accanimento e, tantomeno, pretesto per penalizzare o addirittura fermare chi salva vite umane in mare”. E’ la denuncia di Mediterranea Saving Humans. “Perché altrimenti non si tratterebbe di eccessivo zelo, ma di uso “politico” delle norme, distorcendone senso e finalità. È accaduto, in ben dodici occasioni in un anno e mezzo, anche alla nostra nave ... Leggi su ildenaro Migranti : Mediterranea - ‘Malta e Italia non soccorrono barca in difficoltà - evitare strage’

Migranti : Mediterranea - ‘da Aita Mari appello per evacuazione persone a bordo’

Migranti : Mediterranea - ‘da Aita Mari appello per evacuazione persone a bordo' (Di giovedì 7 maggio 2020) Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – “Il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza e di tutela ambientale è condizione necessaria per lagazione di ogni imbarcazione. Per noi, come per ogni Organizzazione Non Governativa che si dedichi alla ricerca e soccorso delle persone in mare, lo è ancora di più, a garanzia dei nostri equipaggi e delle persone salvate e accolte a bordo. Ma i doverosi controlli delle autorità preposte non devono diventare ossessivo accanimento e, tantomeno,per penalizzare o addiritturachi salva vite umane in mare”. E’ la denuncia diSaving Humans. “Perché altrimenti non si tratterebbe di eccessivo zelo, ma di uso “politico” delle norme, distorcendone senso e finalità. È accaduto, in ben dodici occasioni in un anno e mezzo, anche alla nostra nave ...

ChiarloneMaura : RT @RescueMed: Mediterranea è vicina alla Parrocchia di San Gerlando di Lampedusa, che ha aperto le porte della Casa della Fraternità per d… - JulietteLauzza : RT @RescueMed: Mediterranea è vicina alla Parrocchia di San Gerlando di Lampedusa, che ha aperto le porte della Casa della Fraternità per d… - SARwatchMED : RT @RescueMed: Mediterranea è vicina alla Parrocchia di San Gerlando di Lampedusa, che ha aperto le porte della Casa della Fraternità per d… - 1moIy8Z5zYbEfEP : Non lasciate sola #Lampedusa! Serve una soluzione per i 136 lasciati a dormire all'addiaccio sul molo Favaloro S… - emmetvmacerata : Migranti: Mediterranea Saving Humans, “solidali con parrocchia di Lampedusa, altri 136 lasciati a dormire sul molo”… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Mediterranea Migranti: Mediterranea, 'controlli tecnici non siano pretesto per fermare navi di soccorso' Metro Migranti: Mediterranea, 'controlli tecnici non siano pretesto per fermare navi di soccorso'

Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – "Il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza e di tutela ambientale è condizione necessaria per la navigazione di ogni imbarcazione. Per noi, come per ogni Organizzaz ...

Migranti: Gatti (Open Arms), ‘con escamotage si fermano navi umanitarie e si bloccano i soccorsi’

Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – “Per l’ennesima volta, con escamotage di tipo amministrativo, si fermano le navi umanitarie lasciando di fatto il Mediterraneo privo di assetti di ricerca e soccorso in u ...

Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – "Il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza e di tutela ambientale è condizione necessaria per la navigazione di ogni imbarcazione. Per noi, come per ogni Organizzaz ...Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – “Per l’ennesima volta, con escamotage di tipo amministrativo, si fermano le navi umanitarie lasciando di fatto il Mediterraneo privo di assetti di ricerca e soccorso in u ...