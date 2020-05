Michelle Hunziker, la mascherina personalizzata colpisce: “Stay Safe” (Di giovedì 7 maggio 2020) Michelle Hunziker stupisce davvero tutti i follower con la sua nuova mascherina con cui si è mostrata sul profilo Instagram solo qualche ora fa. foto fanpage facebook Michelle HunzikerLa conduttrice svizzera italiana è tornata a dettare la moda anche sui social e in particolare su Instagram dove solo qualche ora fa ha mostrato una mascherina personalizzata. Al timone con Gerry Scotti di Striscia la Notizia non perde mai occasione per dettare legge dal punto di vista della moda e sembra proprio che il suo stile piaccia davvero a tutti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: SABRINA SALERNO SCENDE A COMPROMESSI Michelle Hunziker, la mascherina sui social è alla moda foto fanpage facebook Michelle HunzikerMichelle Hunziker si è mostrata nelle storie di Instagram con una nuova mascherina del tutto personalizzata e veramente alla moda che è davvero ... Leggi su chenews Giovanna Botteri risponde a Michelle Hunziker : "La satira è libertà. Non dobbiamo fare pace - perché non abbiamo mai litigato"

Michelle Hunziker riceve il perdono da Giovanna Botteri con un video

Striscia - Michelle Hunziker provata dalle polemiche : interviene Giovanna Botteri (Di giovedì 7 maggio 2020)stupisce davvero tutti i follower con la sua nuovacon cui si è mostrata sul profilo Instagram solo qualche ora fa. foto fanpage facebookLa conduttrice svizzera italiana è tornata a dettare la moda anche sui social e in particolare su Instagram dove solo qualche ora fa ha mostrato una. Al timone con Gerry Scotti di Striscia la Notizia non perde mai occasione per dettare legge dal punto di vista della moda e sembra proprio che il suo stile piaccia davvero a tutti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: SABRINA SALERNO SCENDE A COMPROMESSI, lasui social è alla moda foto fanpage facebooksi è mostrata nelle storie di Instagram con una nuovadel tuttoe veramente alla moda che è davvero ...

Corriere : Botteri-Hunziker, polemica chiusa: La giornalista: «Fare la pace? No, non abbiamo mai litigato» - fanpage : Giovanna Botteri risponde a Michelle Hunziker: “Non abbiamo mai litigato, la satira è libertà” - LucaDondoni : Giovanna Botteri manda un messaggio a @m_hunziker: “Non abbiamo mai litigato” - esodatonestl1 : @m_hunziker @Striscia Ricci per fare audience fa' di tutto come quando ha attaccato Baglioni. E tu Michelle gli sei… - xrstonesx : RT @lercionotizie: #ultimora Michelle Hunziker si scusa con Giovanna Botteri proponendola come velina bionda -