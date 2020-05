“Mi picchiava”. Choc nella musica italiana, la confessione dell’ex fidanzata dell’amato artista (Di giovedì 7 maggio 2020) Una vita che sembrava felice e che invece era un vero incubo. È quanto ha raccontato a Il Giornale la signora Isabella, vittima di Ghigo Renzulli, il famoso musicista che ha fondato i Litfiba. Isabella e Ghigo sono stati insieme 18 anni ma la loro è stata una storia terribile, almeno stando ai racconti di Isabella che, come ha fatto sapere, sarebbe stata picchiata dal musicista. Lei 24 anni, lui 50: inizia così la storia tra i due che si incontrano e si scambiano i numeri di telefono a una festa di paese. Inizia qualcosa, si sentono, lui era sposato ma diceva di essere in crisi con la moglie. Allora lei andava a trovarlo a Firenze ma lui non la portava mai a casa sua. Strano, pensava Isabella. “Il motivo era che aveva sua moglie a casa” ha spiegato la donna a Il Giornale. Ma nel 2002 qualcosa cambia: Ghigo propone a Isabella di andare a vivere insieme a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 maggio 2020) Una vita che sembrava felice e che invece era un vero incubo. È quanto ha raccontato a Il Giornale la signora Isabella, vittima di Ghigo Renzulli, il famoso musicista che ha fondato i Litfiba. Isabella e Ghigo sono stati insieme 18 anni ma la loro è stata una storia terribile, almeno stando ai racconti di Isabella che, come ha fatto sapere, sarebbe stata picchiata dal musicista. Lei 24 anni, lui 50: inizia così la storia tra i due che si incontrano e si scambiano i numeri di telefono a una festa di paese. Inizia qualcosa, si sentono, lui era sposato ma diceva di essere in crisi con la moglie. Allora lei andava a trovarlo a Firenze ma lui non la portava mai a casa sua. Strano, pensava Isabella. “Il motivo era che aveva sua moglie a casa” ha spiegato la donna a Il Giornale. Ma nel 2002 qualcosa cambia: Ghigo propone a Isabella di andare a vivere insieme a ...

angiuoniluigi : RT @fanpage: L'ex compagna di Ghigo Renzulli dei Litfiba lancia pesanti accuse - fanpage : L'ex compagna di Ghigo Renzulli dei Litfiba lancia pesanti accuse - polveredystelle : RT @chilhavistorai3: #cornavirus, il femminicidio è dietro l’angolo: “Mi picchiava in testa per nascondere i lividi”. La storia di Maria, l… - gabricile : RT @chilhavistorai3: #cornavirus, il femminicidio è dietro l’angolo: “Mi picchiava in testa per nascondere i lividi”. La storia di Maria, l… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: #cornavirus, il femminicidio è dietro l’angolo: “Mi picchiava in testa per nascondere i lividi”. La storia di Maria, l… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi picchiava”