Messa e celebrazioni religiose | ecco il protocollo per la riapertura delle Chiese

ecco le norma da seguire per il ritorno alle celebrazioni pubbliche della Santa Messa e degli altri riti religiosi aperti al pubblico. Il protocollo è stato redatto dal Viminale e potrà entrare in vigore a partire dal prossimo 18 maggio o forse il 25. Sarà il Governo a dover stabilire la data di inizio.protocollo per la ripresa delle celebrazioni con il popolo 7 maggio 2020.pdfQuesti alcuni dei punti principali:Ingressi senza assembramenti, sui sagrati o le sagrestieDistanza agli ingressi di almeno un metro e mezzoRilevazione dei posti a disposizione tenendo conto della norma che prevede la distanza di un metro laterale e frontaleObbligo di utilizzo delle mascherineLiquidi igienizzanti agli ingressiNo all'obbligo di misurazione della temperatura dei fedeli. Si consiglia a questi ultimi di non andare in Chiesa ovviamente se con la febbre o se venuti a contatto con ...

