Mes, troika e condizioni: nella lettera di Dombrovskis e Gentiloni il futuro Ue anti-Covid (Di giovedì 7 maggio 2020) Nessun monitoraggio né aggiustamento dei conti. Sul Mes si vede, forse, la luce. Alla vigilia del prossimo Eurogruppo che si riunirà venerdì 8 maggio alle 15, ancora una volta in videoconferenza per via delle misure anti-Covid, la Commissione europea chiarisce che tanto contestato Meccanismo Europeo di Stabilità sarà uno strumento semplice, senza conseguenze, per i Governi, pensato solo per aiutarli a gestire l’emergenza. Vigilanza sì o no? Con una lettera al presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno, il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis e il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni provano a sedare gli animi, fugando i possibili dubbi – ancora tanti, troppi – su un possibile commissariamento dei conti pubblici per i Paesi che chiederanno gli aiuti. Nessuna sorveglianza rafforzata sugli ... Leggi su quifinanza Mes : Commissione Ue nessuna condizione per fondi sanitari. Escluso intervento troika

