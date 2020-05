Mercedes - Le mascherine per i colleghi sono fatte in casa

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 7 maggio 2020) Dalla haute couture dell'automobile alle. Al tempo del coronavirus, arriva dallaun altro esempio di flessibilità e riconversione industriale per far fronte alla crisi sanitaria: il reparto designo maufaktur, solitamente dedito alle personalizzazioni più esclusive delle vetture di Stoccarda, ha iniziato a confezionare maschere facciali per idelle fabbriche di tutta Europa, fornendo un prezioso contributo alla ripresa produttiva. Qualità artigianale. Sarti e laminatori, per un totale di 250 addetti, in questo momento difficile hanno tralasciato le finiture artigianali e i pellami di lusso per realizzare i dispositivi di protezione personali ora più necessari sul posto di lavoro. Ma la produzione didurerà a lungo, si spera: non appena le vendite si riprenderanno, la designo manufaktur tornerà a fare ...