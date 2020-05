Mercato Italia - Fase 2 | in tre giorni superate le 5 mila immatricolazioni

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 7 maggio 2020) Neanche 24 ore fa, citando Agatha Christie, scrivevamo che due indizi sono una coincidenza. Secondo la regina del giallo, però, tre sarebbero una prova. Se questa regola fosse applicabile sic et simpliciter aldell'auto nella2, potremmo affermare senza timori di smentite che il comparto stia vedendo la luce in fondo al tunnel in cui lo aveva precipitato, due mesi or sono, il lockdown per coronavirus. Purtroppo, così non è. O meglio, non è possibile affermarlo dopo solo tre "indizi", cioè tre dati positivi sulleregistrate dal ministero dei Trasporti nei primidi riapertura delle concessionarie. Superata quota 5. Limitando lanalisi ai fixing delle 17.30, cioè al netto delledellultimora, il 4 maggio erano state targate 1.042 vetture, il giorno successivo 1.841 (+77%) e ieri 2.240 ...