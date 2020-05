Mediobanca non conferma politica dividendo, utile 9 mesi in calo a 552 milioni (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Mediobanca chiude i primi nove mesi con un utile netto di a 552 milioni (-12%) di cui 85 milioni nell’ultimo trimestre, che sconta 40 milioni di rettifiche di valore sul seed capital e maggiori accantonamenti al fondo sistemico SRF( 37 milioni) entrambi contabilizzati nel 3° trimestre. Crescita dei ricavi (+1%) a 1.907 milioni, con l’ultimo trimestre che evidenzia un calo del 9% (a 582 milioni) per l’impatto della volatilità dei mercati (trading pressoché azzerato nel 3° trim.). Solida la performance dei ricavi core con: margine di interesse a 1.082 milioni (+3%) e commissioni a 487 milioni (+6%)Il CET 1 è pari al 13,9% – al netto di circa 60 pb di quota dividendo già accantonato nei primi sei mesi relativo all’esercizio in corso – e risulta di circa 600 pb (Mda buffer) superiore ai minimi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) –chiude i primi novecon unnetto di a 552(-12%) di cui 85nell’ultimo trimestre, che sconta 40di rettifiche di valore sul seed capital e maggiori accantonamenti al fondo sistemico SRF( 37) entrambi contabilizzati nel 3° trimestre. Crescita dei ricavi (+1%) a 1.907, con l’ultimo trimestre che evidenzia undel 9% (a 582) per l’impatto della volatilità dei mercati (trading pressoché azzerato nel 3° trim.). Solida la performance dei ricavi core con: margine di interesse a 1.082(+3%) e commissioni a 487(+6%)Il CET 1 è pari al 13,9% – al netto di circa 60 pb di quotagià accantonato nei primi seirelativo all’esercizio in corso – e risulta di circa 600 pb (Mda buffer) superiore ai minimi ...

(ANSA) – MILANO, 07 MAG – Nei nove mesi, chiusi a fine marzo, Mediobanca registra un utile netto di 552,2 milioni, in calo dell’11,8%, mentre nel trimestre il risultato risulta dimezzato a 84,6 ...

Milano, 7 mag. (askanews) - In particolare, nei 9 mesi il margine di interesse di Mediobanca si è attestato a 1,082 miliardi di euro, con un incremento del 3% anno su anno (-1% nel terzo trimestre a 3 ...

