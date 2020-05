Medico di Bergamo: “Così abbiamo scoperto come uccide il coronavirus” (Di giovedì 7 maggio 2020) La testimonianza di un Medico di Bergamo sulle autopsie: “Così abbiamo scoperto come uccide il coronavirus”. Bergamo – “Così abbiamo scoperto come uccide il coronavirus“, in un’intervista al Corriere della Sera un Medico di Bergamo la racconta la sua testimonianza sulle autopsie. “Le circolari del Ministero – spiega Andrea Giannatti – ci dicevano di non fare autopsie sui pazienti deceduti a causa del Covid-19. Non perché c’erano rischi di contagio ma è inutile, secondo loro, fare esami simili se si conosce già la causa del decesso. Ma noi volevamo capire il perché questa malattia si stava manifestando in forme diverse e multiple“. Il Medico conferma: “Più pazienti erano deceduti per trombosi” I diversi casi di trombosi hanno fatto insospettire il ... Leggi su newsmondo Bergamo - Morto di Coronavirus il Medico Gianbattista Perego : Aveva 62 Anni - Lascia Moglie e Tre Figlie

Bergamo - musica in ospedale per i pazienti con il Coronavirus : l’idea del medico

“A Bergamo si muore da soli in casa : persone abbandonate a loro stesse” : parla un medico volontario in prima linea per il Covid-19 (Di giovedì 7 maggio 2020) La testimonianza di undisulle autopsie: “Cosìil coronavirus”.– “Cosìil coronavirus“, in un’intervista al Corriere della Sera undila racconta la sua testimonianza sulle autopsie. “Le circolari del Ministero – spiega Andrea Giannatti – ci dicevano di non fare autopsie sui pazienti deceduti a causa del Covid-19. Non perché c’erano rischi di contagio ma è inutile, secondo loro, fare esami simili se si conosce già la causa del decesso. Ma noi volevamo capire il perché questa malattia si stava manifestando in forme diverse e multiple“. Ilconferma: “Più pazienti erano deceduti per trombosi” I diversi casi di trombosi hanno fatto insospettire il ...

RGigi61 : RT @ConsolatoRusso: La cerimonia di commiato del contingente medico militare russo a #Bergamo. Il bilancio delle sei dure settimane di lavo… - ConsolatoRusso : La cerimonia di commiato del contingente medico militare russo a #Bergamo. Il bilancio delle sei dure settimane di… - NewsMondo1 : Medico di Bergamo: “Così abbiamo scoperto come uccide il coronavirus” - reginafiordelis : “A Bergamo si muore da soli in casa: persone abbandonate a loro stesse”. Parla un medico volontario in prima linea… - TMW_radio : RT @StadioAperto: ??? Pres. Ordine Medici Bergamo: 'Negli anni è stata trascurata la medicina di famiglia. Bisognerebbe chiedere a Giorgetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Medico Bergamo Medico di Bergamo: “Così abbiamo scoperto come uccide il coronavirus” News Mondo Coronavirus,russi ripartono da Bergamo, Razov: aiuto disinteressato

Milano, 7 mag. (askanews) – “Lavorando da un mese e mezzo, fianco a fianco con colleghi italiani nelle aree più infette, rischiando la propria salute: i nostri esperti hanno altruisticamente salvato v ...

Fontana congeda militari russi: ci avete portato valore amicizia

Milano, 7 mag. (askanews) – “Un ringraziamento ai medici agli infermieri, ai sanificatori, a tutte le persone che hanno fatto parte di questa brigata”. Così Attilio Fontana, presidente della Regione L ...

Milano, 7 mag. (askanews) – “Lavorando da un mese e mezzo, fianco a fianco con colleghi italiani nelle aree più infette, rischiando la propria salute: i nostri esperti hanno altruisticamente salvato v ...Milano, 7 mag. (askanews) – “Un ringraziamento ai medici agli infermieri, ai sanificatori, a tutte le persone che hanno fatto parte di questa brigata”. Così Attilio Fontana, presidente della Regione L ...