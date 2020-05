Maturità 2020: documento del 15 maggio posticipato al 30 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Maturità 2020 i programmi indicati nel documento del 15 maggio posticipati al 30 maggio. L’attestato rappresenta la carta d’identità della maturità La maturità 2020 è stata ridotta, a causa dell’emergenza coronavirus, a un maxi orale che si terrà in presenza e che verrà valutato fino a 40 punti. L’orale prenderà avvio da un argomento di una delle materie d’indirizzo, e verrà concordato preventivamente con la commissione d’esame. I collegamenti multidisciplinari e il resto delle domande poste allo studente devono attingere dai programmi effettivamente svolti durante l’anno, programmi che verranno indicati nel documento del 15 maggio che quest’anno straordinariamente sarà redatto entro il 30 di questo mese. Nel documento si trovano informazioni sulla ... Leggi su zon Coronavirus - definito l’esame di maturità 2020 : cosa aspetta gli studenti

Maturità 2020 : ?tutti i punti fermi in 10 domande e risposte

