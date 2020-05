Mastella: “Benevento ha retto benissimo all’emergenza, ma la crisi aumenta le disuguaglianze” (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lunga intervista del sindaco di Benevento Clemente Mastella rilasciata a leurispes.it, nella quale il primo cittadino ha fatto il punto sulla situazione emergenza sanitaria e sui problemi di ordine socio – economico che quest’ultima si porta dietro. Per Mastella la città di Benevento ha saputo tener fronte in maniera egregia alla fase più acuta dell’emergenza sanitaria: “Sul piano sanitario abbiamo retto benissimo: la percentuale delle persone contagiate è rimasta sempre bassa; abbiamo avuto tre persone decedute in tutta la città. La situazione più difficile si è determinata all’interno di una casa di riposo per anziani, dove si è verificato il picco del contagio, probabilmente per una incapacità di prevedere una situazione del tutto inedita. Per il ... Leggi su anteprima24 Gente in giro come in vacanza - Mastella sbotta e lancia l’appello : “Benevento resta a casa” (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lunga intervista del sindaco di Benevento Clementerilasciata a leurispes.it, nella quale il primo cittadino ha fatto il punto sulla situazione emergenza sanitaria e sui problemi di ordine socio – economico che quest’ultima si porta dietro. Perla città di Benevento ha saputo tener fronte in maniera egregia alla fase più acuta dell’emergenza sanitaria: “Sul piano sanitario abbiamo: la percentuale delle persone contagiate è rimasta sempre bassa; abbiamo avuto tre persone decedute in tutta la città. La situazione più difficile si è determinata all’interno di una casa di riposo per anziani, dove si è verificato il picco del contagio, probabilmente per una incapacità di prevedere una situazione del tutto inedita. Per il ...

