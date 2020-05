Massimo Giletti | rabbia e delusione Il giornalista vuota il sacco | “Cosa ha fatto la

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 maggio 2020) Peril 2020 non è iniziato certo nel migliore dei modi. L’amato conduttore ha perso il padre sabato 4 gennaio. Emilioè morto a 90 anni lasciando un grande vuoto in tutta la sua famiglia. Il padre dinon aveva alcuna patologia ed è morto per cause naturali. Perè stata una sofferenza atroce. Perché non importa quanti anni tu abbia o quanti ne abbiano i tuoi genitori, quando vengono a mancare è una tragedia. Poi l’emergenza sanitaria che da fine febbraio ha colpito l’Italia. Insomma, un anno iniziato col piede sbagliato. “Non si è mai pronti quando se ne va via una persona cara, anche se mio padre aveva 90 anni…” aveva spiegatonel video. “Ho ricevuto tantissimi messaggi d’affetto, è difficile rispondere a tutti”. ...