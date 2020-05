Mascherina non obbligatoria negli Usa, Trump non la indossa. Altri 2 mila morti in 24 ore (Di giovedì 7 maggio 2020) La Casa Bianca raccomanda di indossare la Mascherina, ma sta ai singoli americani decidere. Donald Trump non si mostra con la protezione a Phoenix, in Arizona, nella sua visita in una fabbrica della Honeywell che produce dispositivi di protezione personale, contravvenendo così alle disposizioni di sicurezza dell’azienda stessa.negli Usa la pandemia continua a causare una strage ogni giorno. La Johns Hopkins University conta altre 2.073 vittime in 24 ore. Il totale dei decessi negli Usa è salito a 73.207. I contagi confermati sono oltre 1,27 milioni. Lo Stato maggiormente colpito è quello di New York, con 25.623 morti, seguito dal New Jersey con 8.549 decessi.La crisi del coronavirus è “peggio di Pearl Harbour o dell′11 settembre” ha affermato il presidente americano Donald Trump. “Non sarebbe mai dovuto ... Leggi su huffingtonpost La mascherina non è sempre obbligatoria : i casi in cui non dobbiamo indossarla

