Mareamico: "Con emergenza Coronavirus Sicilia rischia di diventare grande centro accoglienza" (Di giovedì 7 maggio 2020) Palermo, 7 mag. (Adnkronos) - "Questa estate, con l'emergenza covid, la Sicilia rischia di diventare un grande centro di prima accoglienza, con il dispendio di diverse centinaia di uomini in divisa, sottratti alla sicurezza del territorio. Senza contare i rischi connessi all'arrivo di un numero imprecisato di migranti fantasma, che fanno perdere le loro tracce appena sbarcati". E' la denuncia dell'associazione Mareamico di Agrigento. "Ieri all'alba nella spiaggia di Fungiteddri, a Torre salsa, sono arrivati indisturbati una cinquantina di migranti - dice Mareamico - Appena giunti in spiaggia si sono allontanati tra le colline della riserva naturale. Una trentina di loro, appena arrivati sulla strada statale sono stati fermati dalle Forze dell'Ordine e messi in quaratena presso una delle numerose comunità alloggio presenti nell'agrigentino (una a ciavolotta, una a villaggio ... Leggi su liberoquotidiano Sbarco fantasma ad Agrigento - Mareamico : “Con l’emergenza Coronavirus la Sicilia rischia di diventare un grande centro di prima accoglienza” [FOTO] (Di giovedì 7 maggio 2020) Palermo, 7 mag. (Adnkronos) - "Questa estate, con l'covid, ladiundi prima accoglienza, con il dispendio di diverse centinaia di uomini in divisa, sottratti alla sicurezza del territorio. Senza contare i rischi connessi all'arrivo di un numero imprecisato di migranti fantasma, che fanno perdere le loro tracce appena sbarcati". E' la denuncia dell'associazionedi Agrigento. "Ieri all'alba nella spiaggia di Fungiteddri, a Torre salsa, sono arrivati indisturbati una cinquantina di migranti - dice- Appena giunti in spiaggia si sono allontanati tra le colline della riserva naturale. Una trentina di loro, appena arrivati sulla strada statale sono stati fermati dalle Forze dell'Ordine e messi in quaratena presso una delle numerose comunità alloggio presenti nell'agrigentino (una a ciavolotta, una a villaggio ...

