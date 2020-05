Marco Carta sulla nonna morta: “Grato di essere stato allevato da te” (Di giovedì 7 maggio 2020) Marco torna a Milano dopo la morte della nonna: “Grato di essere stato allevato da te” Ha lasciato la Sardegna Marco Carta per far ritorno a Milano senza però essersi concesso una passeggiata nel parco di Monte Urpinu di Cagliari approfittando dell’allentamento delle misure di lockdown. “Rinascere, piccole cose, piano piano”, ha scritto Marco Carta come didascalia al video pubblicato sui social, circondato dalle oche. L’artista ha fatto una dedica alla nonna Elsa morta lo scorso 21 aprile: “Sono grato di essere stato allevato da te, mi hai reso sensibile e forte. Mi hai bastonato con morbidezza, ti sei opposta con il tuo metro e 40. Se l’unica persona che mi ha fatto pensare ‘però…ha ragione”, anche nella mia età più ribelle”. Nel libro ‘Libero di Amare’ Marco Carta ha ... Leggi su lanostratv Marco Carta furioso accusa un noto settimanale : "Non ho rilasciato dichiarazioni di questo tipo"

Lo sfogo di Marco Carta : ‘Maria De Filippi non mi è stata vicino’

Marco Carta : ‘Si può mangiare sulla mia carne viva - ma non sulla carne di mia nonna scomparsa’ (Di giovedì 7 maggio 2020)torna a Milano dopo la morte della: “Grato dida te” Ha lasciato la Sardegnaper far ritorno a Milano senza però essersi concesso una passeggiata nel parco di Monte Urpinu di Cagliari approfittando dell’allentamento delle misure di lockdown. “Rinascere, piccole cose, piano piano”, ha scrittocome didascalia al video pubblicato sui social, circondato dalle oche. L’artista ha fatto una dedica allaElsalo scorso 21 aprile: “Sono grato dida te, mi hai reso sensibile e forte. Mi hai bastonato con morbidezza, ti sei opposta con il tuo metro e 40. Se l’unica persona che mi ha fatto pensare ‘però…ha ragione”, anche nella mia età più ribelle”. Nel libro ‘Libero di Amare’ha ...

futuroitaliano : RT @techeconomy2030: In alcuni Paesi Europei esiste una carta di credito che grazie alle tecnologie digitali è in grado di leggere la #Co2… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Marco Carta - Il Segno Che Ho Di Te - Aldebaran_4 : RT @techeconomy2030: In alcuni Paesi Europei esiste una carta di credito che grazie alle tecnologie digitali è in grado di leggere la #Co2… - rosy1143 : RT @carta_story: Disco di platino per “La forza mia” ???? Marco Carta che bei ricordi ?? Per non parlare delle emozioni che ci regali e che co… - rosy1143 : RT @GammaStereoRoma: Marco Carta - Una foto di me e di te -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Carta Sirio Filippo Campedelli, fidanzato Marco Carta/ Il cantante “Il contrario di me!” Il Sussidiario.net PAZIENTI COVID A DOMICILIO E IN QUARANTENA DOPO FLOP USCA, ECCO COORDINAMENTO 4 ASL

L'AQUILA - Dopo la fase uno dell'emergenza coronavirus, segnata da una grave difficoltà, purtroppo ancora molto attuale, nel curare e seguire i pazienti a casa perché non ci sono protocolli che scatta ...

Rifugi: piatti di carta e tende nei prati per tornare sulle Alpi

di Leonardo Bizzaro Facebook cambia faccia. All'improvviso, dopo due mesi di foto claustrofobiche, da lunedì i profili di tanti si sono rianimati di selfie a piedi e in bicicletta. In bassa val Susa è ...

L'AQUILA - Dopo la fase uno dell'emergenza coronavirus, segnata da una grave difficoltà, purtroppo ancora molto attuale, nel curare e seguire i pazienti a casa perché non ci sono protocolli che scatta ...di Leonardo Bizzaro Facebook cambia faccia. All'improvviso, dopo due mesi di foto claustrofobiche, da lunedì i profili di tanti si sono rianimati di selfie a piedi e in bicicletta. In bassa val Susa è ...