Marco Carta alla nonna morta | grato di essere stato allevato da te Mi hai reso

Marco Carta, dopo aver detto addio alla nonna morta a cui era legatissimo, le dedica un toccante post con cui ripercorre gli anni vissuti al suo fianco. Dopo aver perso la mamma, Marco Carta è stato c ...

Marco Carta sulla nonna morta: “Grato di essere stato allevato da te”

Ha lasciato la Sardegna Marco Carta per far ritorno a Milano senza però essersi concesso una passeggiata nel parco di Monte Urpinu di Cagliari approfittando dell’allentamento delle misure di lockdown.

