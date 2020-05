Manuel Galiano delude tutti | La verità sull’Alchimista a Uomini e Donne | Video

(Di giovedì 7 maggio 2020)lascia i suoi fan molto amareggiati ammettendo di non essere lui il famigerato Alchimista di. Quali sono state le sue parole? L’ex corteggiatore ditorna di nuovo a essere il protagonista del web. Questa volta, non per un presunto flirt ma perché, alcuni volti noti … L'articoloLa verità sull’Alchimista aproviene da www.meteoweek.com.

DilettaXD : RT @aidalaverdadera: Raga ma ho letto che si pensa che l’alchimista sia Manuel Galiano - maryguardacose : RT @aidalaverdadera: Raga ma ho letto che si pensa che l’alchimista sia Manuel Galiano - snufflessirius : RT @aidalaverdadera: Raga ma ho letto che si pensa che l’alchimista sia Manuel Galiano - Stitch_Chia : RT @aidalaverdadera: Raga ma ho letto che si pensa che l’alchimista sia Manuel Galiano - Pupugnao : Uomini e Donne, Manuel Galiano smentisce di essere l’Alchimista -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Galiano

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Manuel Galiano torna di nuovo a essere il protagonista del web. Questa volta, non per un presunto flirt ma perché, alcuni volti noti del gossip l’hanno associato ...In questi ultimi giorni Gemma Galgani ha fatto un gran parlare per via del fatto di aver accettato di buon grado il corteggiamento del giovane 26enne Sirius, Nicola Vivarelli. Ed è stata soprattutto T ...