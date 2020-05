Madonna sostiene la ricerca sul Covid -19 e spiega di averlo contratto a Parigi (Di giovedì 7 maggio 2020) L’artista Madonna, star indiscussa e apprezzatissima dai fan, ha contratto il Covid – 19 a Parigi durante il suo tour a marzo. Adesso con un post su Instagram racconta la vicenda e spiega di aver donato 1,1 milioni di dollari: «Sono onorata di poter supportare questo progetto per trovare una cura al Covid-19», spiega sulla sua pagina Instagram. Madonna a sostegno della ricerca contro il Covid – 19 La cantante ha anche approfittato del post per spiegare – dopo le polemiche legate ad una sua partecipazione ad una festa di compleanno, quella del fotografo Steven Klein: «Voglio dire alle persone che ancora credono ai titoli sensazionalistici di fare le proprie ricerche per quanto riguarda la natura del virus: io non sono più malata». Poi la cantante aggiunge di aver preso il virus in Francia alla fine di febbraio- ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 7 maggio 2020) L’artista, star indiscussa e apprezzatissima dai fan, hail– 19 adurante il suo tour a marzo. Adesso con un post su Instagram racconta la vicenda edi aver donato 1,1 milioni di dollari: «Sono onorata di poter supportare questo progetto per trovare una cura al-19»,sulla sua pagina Instagram.a sostegno dellacontro il– 19 La cantante ha anche approfittato del post perre – dopo le polemiche legate ad una sua partecipazione ad una festa di compleanno, quella del fotografo Steven Klein: «Voglio dire alle persone che ancora credono ai titoli sensazionalistici di fare le proprie ricerche per quanto riguarda la natura del virus: io non sono più malata». Poi la cantante aggiunge di aver preso il virus in Francia alla fine di febbraio- ...

Sembra che vi sia una spiegazione almeno parziale per i problemi di salute che hanno afflitto Madonna negli ultimi tempi. La cantante ha infatti svelato pochi giorni fa di essersi sottoposta a un test ...

