Madonna: “Ho preso il coronavirus in Francia durante il tour. All’epoca pensavo fosse solo una grave influenza” (Di giovedì 7 maggio 2020) Dopo le polemiche scatenate dalle foto che la immortalavano alla festa di compleanno di un amico tra braci e abbracci senza mascherina nonostante solo qualche giorno prima avesse rivelato di aver avuto il coronavirus, Madonna è tornata sull’argomento ricostruendo una volta per tutte come sono andate le cose. “Sono grata di poter sostenere la ricerca per trovare la cura per il Covid-19. E, giusto per chiarire le cose a chi preferisce credere ai titoli sensazionalistici piuttosto che fare le proprie ricerche sulla natura di questo virus, al momento non sono malata“, scrive la popstar in un post su Instagram con lo screenshot di un articolo dal titolo: “I leader del mondo e Madonna raccolgono più di 8 miliardi di dollari per la ricerca del vaccino contro il Covid-19”. “Quando risulti positivo agli anticorpi significa che avevi il virus, il ... Leggi su ilfattoquotidiano Madonna la pop star americana in seri guai “Ho il coronavirus e vado comunque alle feste” (FOTO)

Madonna - rivelazione choc : “Ho avuto il Coronavirus” – VIDEO

