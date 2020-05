"Ma lo Stato c'è". La rabbia del pentito di mafia per la scarcerazione del carceriere del figlio sciolto nell'acido (Di giovedì 7 maggio 2020) “Ma lo Stato c’è o non c’è? Lo Stato fa finta di niente?”. è la domanda che rivolge il pentito Santino Di Matteo, padre del piccolo Giuseppe rapito e sciolto nell’acido dai Corleonesi, avendo appreso della scarcerazione di Cataldo Franco, uno dei sequestratori di suo figlio. Lo riporta il Corriere della sera.Cataldo è Stato scarcerato in considerazione dell’età, 84 anni, e di una grave malattia: “Quindi devono curarlo in un reparto sanitario per detenuti. Come hanno fatto con Provenzano, con Riina. Come è obbligatorio fare con ergastolani che non si sono mai pentiti di niente. Non si può mandare a casa uno che ha tenuto mio figlio per mesi in un capanno dell’olio, chiedendo di spostarlo in un altro tugurio quando doveva raccogliere le olive. è una cosa vergognosa. è la vergogna ... Leggi su huffingtonpost Conte all'Agi : "Sono io il garante - lo Stato c'è". E accelera sulle riaperture

