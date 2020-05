Ma il Giappone in stato di emergenza fino al 31 maggio è lo stesso che doveva curare COVID-19 con l’Avigan? (Di giovedì 7 maggio 2020) Ieri vi abbiamo raccontato che la Russia che secondo alcuni intelligentoni non aveva problemi con COVID-19 perché curava i malati con l’Abidol in realtà sta vivendo una situazione di grandissima difficoltà, con 10mila casi al giorno e il consenso di Vladimir Putin che scricchiola. Ma il Giappone in stato di emergenza fino al 31 maggio è lo stesso che doveva curare COVID-19 con l’Avigan? Oggi esaminiamo il caso di un altro “Miracolo dell’Internet”, ovvero quello del Giappone che aveva “il farmaco che cura il Coronavirus” (cioè l’Avigan) e quindi tutto andava alla grande da quelle parti. E invece anche i medici Giapponesi, nonostante un numero complessivo di contagi apparentemente molto ridotto rispetto ad altri Paesi, sono alle prese con una lunga ed estenuante battaglia contro il nuovo coronavirus, ... Leggi su nextquotidiano Il Giappone ha esteso lo stato d’emergenza fino al 31 maggio

Coronavirus - Giappone proroga stato emergenza

Crescono a sorpresa le esportazioni in Cina, Borse asiatiche contrastate

Le esportazioni in Cina salgono inaspettatamente del 3,5% ad Aprile. La Bank of England lascia invariati i tassi di interesse allo 0,1% Le Piazze asiatiche si preparano a chiudere gli scambi contrasta ...

