Luxuria contro Povia | “Gay mancato? Un cavernicolo”

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 7 maggio 2020) “Amo le pulizie, sono un gay”. La singolare affermazione difatta durante Vieni da Me, stigmatizzata anche dalla conduttrice Caterina Balivo, che lo ha subito sottolineato dicendo “questa è una delle tue”, ha sollevato numerosi attacchiil cantante.parla di “cervelloe poco aggiornato”. Marilancia e ironizza su Instagram con una canzone “ha detto da Vieni da me Rai che si sente un “gay” perché amava fare le pulizie di casa”, ha scritto, particolarmente piccata: “un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un cervelloe poco aggiornato”.l’ha presa sul ridere e sul suo profilo Instagram ha intonato una ...