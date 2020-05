L’ultima scoperta che può stravolgere la storia del Coronavirus: potrebbe essere passato all’uomo già ad ottobre (Di giovedì 7 maggio 2020) La pandemia del nuovo Coronavirus che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso potrebbe essere iniziata già nel mese di ottobre. A giungere a questa conclusione sono state le ultime ricerche sulla composizione genetica del SARS-CoV-2. A quanto pare il patogeno in questione ha fatto il salto dall’ospite iniziale agli umani tra il 6 ottobre e l’11 dicembre dell’anno scorso. Lo studio, che sta per essere pubblicato sulla rivista scientifica Infection, Genetics and Evolution di cui parla oggi il South China Morning Post, si basa sull’analisi di oltre 7.000 sequenze di genomi raccolte in tutto il mondo a partire da gennaio. Esaminando l’evoluzione delle mutazioni, i ricercatori dell’University College di Londra e dell’Università della Reunion sono riusciti a riavvolgere gli orologi molecolari fino a giungere a un punto di ... Leggi su meteoweb.eu “Una strana sindrome sta colpendo i bambini”. L’ultima scoperta sul coronavirus

‘The world’s most dangerous borders’ - su Loft l’ultima puntata : “Alla scoperta dello Stato non riconosciuto del Somaliland”

‘The world’s most dangerous borders’ - su Loft l’ultima puntata : “Alla scoperta dello Stato indipendente - ma non riconosciuto del Somaliland” (Di giovedì 7 maggio 2020) La pandemia del nuovoche sta tenendo il mondo con il fiato sospesoiniziata già nel mese di ottobre. A giungere a questa conclusione sono state le ultime ricerche sulla composizione genetica del SARS-CoV-2. A quanto pare il patogeno in questione ha fatto il salto dall’ospite iniziale agli umani tra il 6 ottobre e l’11 dicembre dell’anno scorso. Lo studio, che sta perpubblicato sulla rivista scientifica Infection, Genetics and Evolution di cui parla oggi il South China Morning Post, si basa sull’analisi di oltre 7.000 sequenze di genomi raccolte in tutto il mondo a partire da gennaio. Esaminando l’evoluzione delle mutazioni, i ricercatori dell’University College di Londra e dell’Università della Reunion sono riusciti a riavvolgere gli orologi molecolari fino a giungere a un punto di ...

zazoomblog : L’ultima scoperta che può stravolgere la storia del Coronavirus: potrebbe essere passato all’uomo già ad ottobre -… - stedn3 : RT @romacityfest: Dalla scoperta di migliaia di foto nasce il film “Due scatole dimenticate - Un viaggio in Vietnam” di Cecilia Mangini e P… - romacityfest : Dalla scoperta di migliaia di foto nasce il film “Due scatole dimenticate - Un viaggio in Vietnam” di Cecilia Mangi… - theafrologist : Scoprire gli altri, se stessi, il mondo. Tutto attraverso le parole, i racconti e le esplorazioni ? #CittàAperta di… - Capitanomio : @l_desilvestri A me di dicker è piaciuto più Il libro dei Baltimore, son in attesa dell'ultimo. Open va letta come… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima scoperta Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera