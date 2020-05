L’ultima battaglia sul Covid | l’accusa all’iraniana Mahan Air

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 7 maggio 2020) Centinaia di voli tra Iran e Iraq, Libano, Emirati Arabi Uniti, Siria: così in Medio Oriente si sarebbe diffuso il coronavirus. A trasportare ilda un Paese all’altro, sarebbe stata la compagnia aerea iranianaAir che per due mesi avrebbe sfidato i divieti di diversi governi accompagnando i suoi passeggeri in tutta la regione. È la Bbc Arabic a puntare il dito contro la compagnia privata, accusata di legami con i pasdaran e per questo sotto sanzioni americane. Un’accusa che ha tutto il sapore di un nuovo fronte della sfida tra Washington (e il suo blocco di alleati) e la Repubblica islamica dell’Iran. Dalla diffusione del virus ad oggi, in Iran sono stati registrati oltre 100mila casi e più di 6mila vittime. Numeri considerati sottostimati dagli esperti che più volte hanno accusato Teheran di voler nascondere i dati reali. Dopo i ...