L’Oms avverte: c’è il rischio concreto di un nuovo lockdown (Di giovedì 7 maggio 2020) "C'è un rischio molto concreto di dover tornare al lockdown se non viene gestita con grande attenzione la fase di transizione nei Paesi". A dirlo, durante il punto stampa da Ginevra, è il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus. "Sono oltre 3 milioni e mezzo i casi di contagio da coronvirus e 250mila i morti in tutto il mondo", secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.L'epidemiologa Maria Van Kerkhove, ha annunciato che l'Oms sta cercando di concordare con la Cina l'invio a breve di una missione "per capire davvero cosa è successo negli animali e per capire l'origine" del Covid-19. "Mentre lavoriamo per affrontare questa pandemia, dobbiamo lavorare ancora di più per prepararci alla prossima", ha ammonito il direttore generale dell'Oms, esortando alla costruzione di sistemi sanitari in grado di reggere future emergenze. ... Leggi su ilfogliettone “L’estate può uccidere il coronavirus - ma rispettiamo le norme di sicurezza” - avverte l’Oms

Coronavirus - l’Oms avverte : nessuna prova che i guariti siano immuni

“Gli anticorpi sviluppati dai guariti dal Covid-19 forse non impediscono un secondo contagio” - avverte l’Oms (Di giovedì 7 maggio 2020) "C'è unmoltodi dover tornare alse non viene gestita con grande attenzione la fase di transizione nei Paesi". A dirlo, durante il punto stampa da Ginevra, è il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus. "Sono oltre 3 milioni e mezzo i casi di contagio da coronvirus e 250mila i morti in tutto il mondo", secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.L'epidemiologa Maria Van Kerkhove, ha annunciato che l'Oms sta cercando di concordare con la Cina l'invio a breve di una missione "per capire davvero cosa è successo negli animali e per capire l'origine" del Covid-19. "Mentre lavoriamo per affrontare questa pandemia, dobbiamo lavorare ancora di più per prepararci alla prossima", ha ammonito il direttore generale dell'Oms, esortando alla costruzione di sistemi sanitari in grado di reggere future emergenze. ...

infoitsalute : L'Oms avverte: c'è il rischio concreto di un nuovo lockdown - Dalla_SerieA : Coronavirus, l’Oms avverte: “Il rischio di ritornare in lockdown resta molto reale” - - simonilla23 : RT @leggoit: L'Oms avverte: «Rischiamo un nuovo lockdown». Il paziente 0 in Europa forse un francese - TuttoQuaNews : RT @leggoit: L'Oms avverte: «Rischiamo un nuovo lockdown». Il paziente 0 in Europa forse un francese - infoitinterno : Coronavirus, l’Oms avverte: “Il rischio di ritornare in lockdown resta molto reale” -

Ultime Notizie dalla rete : L’Oms avverte Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera