L’Italia ostaggio dei renziani Ricatto della Bellanova sui migranti da regolarizzare

Il premier conferma che obiettivo del governo è portare in Cdm il decreto maggio entro questa settimana. Ma il via libera alla maxi manovra, in deficit per 55 miliardi, è vincolato non solo all'aggiornamento del Temporary framework sugli aiuti di Stato, in arrivo dall'Ue, ma anche alla sintesi che dovrà essere trovata su molti capitoli del decreto. Aiuti alle imprese, fondi per la famiglia, reddito di emergenza e regolarizzazione di braccianti e badanti. Ieri sono proseguiti gli incontri con le parti sociali (assente Giuseppe Conte a quello con Confindustria). Gli industriali bocciano la proposta, sostenuta da Pd e M5S e osteggiata da Iv, di ricapitalizzare con fondi pubblici le imprese e chiedono indennizzi, non prestiti. Contrariamente ai sindacati, manifestano ostilità verso la ricetta, avanzata da Nunzia Catalfo, di ridurre l'orario di ...

