Lidi cittadini | ripresa lenta e faticosa tra le incognite VIDEO

Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – In ottemperanza al DPCM ed alle Ordinanze regionali, dal 4 maggio molti gestori deisalernitani sono tornati negli stabilimenti per iniziare i lavori di sistemazione delle strutture in vista di una stagione estiva ancora, però, piene di. Hanno trovato situazioni non certo invidiabili: piscine ricolme di sabbia, strutture danneggiate dalle mareggiate, spiagge e impianti da ripulire. In silenzio e senza cedere ad eccessive lamentele si sono messi al lavoro e lo faranno, probabilmente, per tutto il mese di maggio. In attesa di capire a quali norme dovranno attenersi per poter emettere abbonamenti, posizionare le basi degli ombrelloni e organizzare gli spazi interni.