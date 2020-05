Le vittime del Coronavirus in Italia sono quasi 30mila Continuano a diminuire i nuovi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020)1.401 icasi di contagio registrati nelle ultime 24 ore. Il totale dei pazienti ancora attualmente positivi, secondo l’ultimo bilancio reso noto dal Dipartimento della Protezione civile, è di 89.624 malati, con una decrescita di 1.904 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 1.311ricoverati nelle terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti, 15.174ricoverati con sintomi nei reparti ordinari e 73.139, pari all’82% del totale, si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Rispetto a ieri ci274deceduti che portano il totale a 29.958. Il numero complessivo di guariti e dimessi sale, invece, a 96.276, con un incremento di 3.031 pazienti sempre rispetto a ieri. Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi) i casi attualmente positivi: 32.015 in Lombardia, 14.469 in Piemonte, ...