Le verità: da oggi su Prime Video il film con Francesco Montanari (Di giovedì 7 maggio 2020) Le verità, thriller psicologico con Francesco Montanari è da oggi disponibile su Amazon Prime Video: è ambientato tra Napoli e la Penisola Sorrentina. Vedere il futuro e avere una seconda chance per cambiarlo. Questo è il destino del protagonista di Le verità, opera prima di Giuseppe Alessio Nuzzo, ora disponibile su Amazon Prime Video. Protagonisti Francesco Montanari, Nicoletta Romanoff, Fabrizio Nevola e Anna Safroncik e la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta, Lino Guanciale, e con Yuri Napoli, Massimo Poggio, Roberta Scardola, Sergio Solli, Salvatore Misticone, Luigi Diberti e Renato Scarpa nel ruolo del Professor Attanasio. Musiche di Marco Ligabue, Tullio De Piscopo, Alex Colle e musiche originali composte e orchestrate da Adriano Aponte con la Budapest Scoring Symphonic Orchestra. Prodotto da Paradise ... Leggi su movieplayer Sampdoria - Pasquale Foggia : “io nuovo ds? Ecco la verità”

Mes - Monti : ‘Governare significa dire la verità’. Prodi - ‘Incredibile opporsi oggi’

Beautiful - anticipazioni oggi 19 aprile : Katie racconta la verità su Storm a Flo (Di giovedì 7 maggio 2020) Le verità, thriller psicologico conè dadisponibile su Amazon: è ambientato tra Napoli e la Penisola Sorrentina. Vedere il futuro e avere una seconda chance per cambiarlo. Questo è il destino del protagonista di Le verità, opera prima di Giuseppe Alessio Nuzzo, ora disponibile su Amazon. Protagonisti, Nicoletta Romanoff, Fabrizio Nevola e Anna Safroncik e la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta, Lino Guanciale, e con Yuri Napoli, Massimo Po, Roberta Scardola, Sergio Solli, Salvatore Misticone, Luigi Diberti e Renato Scarpa nel ruolo del Professor Attanasio. Musiche di Marco Ligabue, Tullio De Piscopo, Alex Colle e musiche originali composte e orchestrate da Adriano Aponte con la Budapest Scoring Symphonic Orchestra. Prodotto da Paradise ...

antoniospadaro : “Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di #comunicazione . In questo tempo di #pandemia r… - LegaSalvini : La Verità di oggi. - Rvaticanaitalia : Il #papa a Santa Marta: “Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In quest… - nana_bubico : Oggi si muore facilmente se scopri verità o cure ?? #rip - MarcoSabonis : RT @MarisaFerrari20: Oggi abbiamo il primo suicidio di un imprenditore, una tragedia annunciata data la disastrosa situazione, e speriamo c… -

Ultime Notizie dalla rete : verità oggi Chi è Nino Di Matteo, il pm più scortato (e divisivo) d’Italia Corriere della Sera