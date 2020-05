Le ultime parole dell’imprenditore suicida a Napoli ai suoi dipendenti “vedrete ce la

(Di giovedì 7 maggio 2020) Aveva 57 anni si chiamava Antonio Nogara e fino alla fine credeva di farcela a superare questa terribile crisi, poi il buio, si è chiuso nel suo capannone in periferia die sito. Aioperai ripeteva sempre: «Vedrete che ce la faremo, abbiamo superato tante prove, supereremo anche questa crisi». Negli ultimi giorni era diventato taciturno e schivo. Così Antonio ha deciso di farla finita due sere fa, nella sua officina di via Murelle a San Giovanni a Teduccio. Si è chiuso nel suo capannone e si è impiccato. Lascia moglie e una figlia e proprio alla figlia nella sua lettera d’addio Antonio ha chiesto scusa. Il premier Conte ha detto di essere «vicino alla famiglia dell’artigiano napoletano».

