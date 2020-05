Le pagine Facebook che diffondono fake news sul Covid-19 (Di giovedì 7 maggio 2020) «Acqua calda e limone prevengono il Coronavirus», «il Coronavirus è stato creato in laboratorio dalla Cina e dall’OMS», senza contare i titoli che lo collegano al 5G : sono solo alcune delle tante pericolose teorie pseudoscientifiche e complottiste legate al Covid-19 alle quali molti italiani hanno creduto e credono ancora. Bufale che continuano ad essere davanti agli occhi di tutti messe circolo da diverse insospettabili pagine Facebook. NewsGuard, collettivo di giornalisti che si occupa di valutare l’affidabilità di siti di informazione in tutto il mondo, le definisce «super-diffusori» di disinformazione e in uno studio inedito per il nostro Paese spiega come agiscono e perché i loro articoli continuano a diffondersi sulle nostre bacheche. Leggi su vanityfair Ecco 10 pagine Facebook italiane che diffondono fake news sul coronavirus

