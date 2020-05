Le Borse rimbalzano grazie all'export cinese. Sale attesa per Eurogruppo

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 7 maggio 2020) A sorpresa crescono del 3,5% le esportazioni della Cina ad aprile, il petrolio prosegue la rimonta e i mercati non scontano le nuove richieste di sussidio di disoccupazione in Usa (3,2 milioni) e le pesanti previsioni della BoE per l'economia inglese